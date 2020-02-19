Gaziantep FK'de gollere orta saha ve defanstan büyük katkı - Son Dakika
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Gaziantep FK'de gollere orta saha ve defanstan büyük katkı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde orta saha ve defans oyuncuları attıkları gollerle takıma büyük katkı sağlıyor.

Gaziantep FK'de gollere orta saha ve defanstan büyük katkı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde orta saha ve defans oyuncuları attıkları gollerle takıma büyük katkı sağlıyor.

Bu sezon ligdeki ilk yılını geçiren ve geride kalan 22 haftada 30 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar, bu sürede 33 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde ise 35 gol gördü.

Güneydoğu ekibinin kaydettiği goller incelendiğinde takımın en golcü ismi, 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode oldu. Bu oyuncuyu aynı mevkide görev yapan Ganalı futbolcu Patrick Twumasi 5 golle takip etti.

Takımın diğer forvet oyuncularından olan Muhammed Demir ise bu sezon 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

Orta sahadan 12, defanstan 6 gol

Kırmızı-siyahlı ekipte, orta saha oyuncuları 12, defans oyuncuları da 6 golle skora katkı yaptı.

Orta sahanın en golcüsü 4 kez rakip fileleri havalandıran Güray Vural olurken, bu mevkideki Alexandru Maxim ile Kenan Özer 2'şer, Andre Sousa, Junior Jefferson, Souleymane Diarra ile Raman Chibsah ise birer golle katkı sundu.

Savunmadaki golcü: Djilobodji

Gaziantep FK'nin savunma hattında görev yapan 31 yaşındaki Papy Djilobodji ise 4 kez gol sevinci çizdi.

Bu yönüyle savunmadan gelen gizli golcü görüntüsü veren Senegalli tecrübeli savunmacının mevkidaşları Kana Bıyık ile Oğuz Ceylan da birer golle takımlarına destek veren isimler oldu.

Yönetim memnun

Kulübün genel sekreteri Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde adından söz ettiren bir kulüp haline geldiklerini söyledi.

Her geçen gün futbol kalitesi anlamında daha iyiye gittiklerini aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Güzel futbol sonuçlara da yansıyor. Takımımızda herkes her göreve takımdaşlık bilinciyle koşuyor. O yüzden kimin gol attığından çok skora bakıyoruz. Golü atanın kim olduğuyla değil, takımımızın kazandığı puanlarla veya oyun kalitemizle ilgileniyoruz. O yüzden ortaya çıkan tablo bizim için sevindirici. Çünkü herkes takımın başarısı için terinin son damlasına kadar mücadele ediyor."

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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