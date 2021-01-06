Gaziantep FK'de hedef üst sıralarda kalıcı olmak - Son Dakika

Gaziantep FK'de hedef üst sıralarda kalıcı olmak

06.01.2021 12:01
Gaziantep FK'de hedef üst sıralarda kalıcı olmak, System.String[]

Süper Lig'de çıktığı son 15 maçı kaybetmeyen, maç fazlası ve averajla liderliğe yükselen Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, istikrarlı gidişatı ligin sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'de çıktığı son 15 maçı kaybetmeyen, maç fazlası ve averajla liderliğe yükselen Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, istikrarlı gidişatı ligin sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında karşılaştıkları MKE Ankaragücü'ne karşı 2-0'lık net bir skor elde ettiklerini kaydetti.

Alınan sonuçtan dolayı mutlu olduklarını aktaran Özmen, teknik heyeti ve futbolcuları kutladı.

Takımın maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldiğini hatırlatan Özmen, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Puan sıralamasında liderliğe yükselmek keyifli ve mutlu edici. İnşallah kalıcı oluruz. Bizim hedefimiz üst sıralarda kalıcı olmak. Ligde istikrarlı bir gidişatımız var. Bu istikrarı sezon sonuna kadar taşımak ve sezon sonunda hedefimiz olan Avrupa'ya gidebilmek istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var. İnanıyorum ki el birliğiyle, takımımızın arkasında durarak bunu başaracağız."

Özmen, ligde artık "kolay" ya da "zor" diye nitelendirilebilecek bir müsabakanın olmadığını aktararak, "Şu an her takım birbirini yenebilecek güce sahip. Biz de o yüzden konsantrasyonumuzu her maça göre ayarlamaya çalışıyoruz. Galibiyet güzel ama şimdi bunu bir kenara bırakıp Sivas deplasmanına odaklanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sumudica'ya destek

Özmen, dün oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında teknik direktör Marius Sumudica'nın gördüğü sarı kartın ağır bir karar olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Biz hocamızla sürekli konuşuyoruz. Ancak 2 haftadır nedenini anlamadığımız şekilde Sumudica'ya kart gösteriliyor. Dün sadece saati gösterip maçın hızlanmasını istedi. Bunun karşılığı da sarı kart olmamalı. Bizim gördüğümüz şey buydu. Aksi bir durumun olduğunu da sanmıyorum ama hakem raporlarında bunu inceleyeceğiz. Zaten hocamızın bir yanlışı olduğunda biz özür dilemesini de hocamızı uyarmasını da biliriz. Ancak 2 haftadır hakemlerin Sumudica'ya olan ön yargılarını anlamakta zorlanıyoruz. Lütfen daha dikkatli ve daha sağduyulu davranılsın."

İstatistikler göz dolduruyor

Gaziantep Futbol Kulübü, yakaladığı istatistiklerle dikkati çekiyor.

Ligde yaptığı 16 karşılaşmada 31 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 15 maçtır yenilmiyor.

Gaziantep temsilcisi, MKE Ankaragücü karşısında aldığı sonuçla ligde iç sahadaki yenilmez serisini de 15 maça çıkardı.

Ayrıca sahasındaki son 3 maçta rakiplerine puan kaybetmeyen Gaziantep FK, ligin en golcü ekiplerinden biri konumunda bulunuyor.

Son 24 lig maçında rakip fileleri havalandırmayı başaran Gaziantep FK, bu müsabakalarda 43 kez gol sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü, Gaziantep, Futbol, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'de hedef üst sıralarda kalıcı olmak - Son Dakika Spor


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