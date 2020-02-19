Gaziantep FK'de iki penaltı kaçıran Muhammet Demir üzgün Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'de iki penaltı kaçıran Muhammet Demir üzgün Açıklaması - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'de iki penaltı kaçıran Muhammet Demir üzgün Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında kullandığı 2 penaltı atışından yararlanamayan forvet Muhammet Demir, kaçırdığı penaltılar nedeniyle üzgün olduğunu ancak galibiyetin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Gaziantep FK'de iki penaltı kaçıran Muhammet Demir üzgün Açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK- Çaykur Rizespor maçında kullandığı 2 penaltı atışından yararlanamayan forvet Muhammet Demir, kaçırdığı penaltılar nedeniyle üzgün olduğunu ancak galibiyetin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Muhammet, kulüp tesislerindeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçında 2-0'lık galibiyete ulaştıkları için sevindiklerini dile getirdi.

Kaçırdığı penaltılardan galibiyet sayesinde daha az etkilendiğini ifade eden Muhammet, şöyle konuştu:

"Penaltı kaçırdığım için üzgünüm ama futbolda bu tür şeyler var. Açıkçası ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadım. İkinci penaltıyı da kendim kazandım ve devam eden sürede ekstra motive olduğumu hissettim. Kendimi affettirme fırsatı yakaladığımı düşündüm ama maalesef olmadı. Kendi adıma iki penaltı kaçırdığım için çok üzüldüm ama takım olarak galip geldiğimiz için mutlu oldum. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim."

Çaykur Rizespor maçındaki 2. golün ardından teknik direktör Marius Sumudica'nın kendisini yedek kulübesinden çıkararak taraftara alkışlatmasının hatırlatılması üzerine Muhammet şöyle devam etti:

"Benim hocayla ilgili bir sıkıntım yok. Onun da benimle yok. Bunu biliyorum. Hocanın 2. golden sonra beni tribünlere götürmesinden ve taraftarların ismimi zikretmesinden tabii çok mutlu oldum. Biraz daha huzurum yerine geldi. Çünkü takımımı negatif etkilemeyi hiçbir zaman istemem. Taraftarlarla ilgili de bir problemim yok. Bu zaten olamaz. Ben yıllardan beri Gaziantep'teyim, buraya emek veriyorum. Biz burada bir aile gibiyiz ve aile içinde de bu tür şeyler olabilir. Önümüzdeki haftalarda goller atıp hep beraber yeniden sarılırız."

Bu hafta deplasmanda yapılacak Göztepe maçının önemine işaret eden Muhammet Demir, "Rize maçının moraliyle oraya daha iyi gittiğimizi düşünüyorum. Rize maçı kötü bitseydi zor günler yaşayabilirdik. Çünkü zor bir fikstüre giriyoruz. O yüzden aldığımız 3 puanla Göztepe maçına daha moralli, motivasyonumuz yüksek şekilde gidiyoruz. Güzel bir maç olacak ve inşallah bizim açımızdan da iyi biten bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Muhammet Demir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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