Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
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Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı salonda özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla günü sonlandırdı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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