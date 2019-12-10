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Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı salonda özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla günü sonlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:03
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