Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı salonda özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla günü sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Haber Yayın Tarihi:

Felipe Melo, transfer için değil ödül için İstanbul'a geldiğini açıkladı