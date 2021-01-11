Gaziantep FK'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Antrenmanı kulüp yöneticileri Cevdet Akınal, Mahsum Altunkaya, Müslüm Özmen, Erhan Özmen , Gürkan Tural ve Yusuf Demsoy da izledi.

Antrenmana tedavileri devam eden Nouha Dicko, Andre Sousa ve Kana Bıyık katılmadı.

Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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