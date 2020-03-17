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Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
6 saat önce
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:00 Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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