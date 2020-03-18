Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
6 saat önce
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'yle iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'yle iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde yapıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular koordinasyon ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenman öncesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Antalyaspor'dan Brezilya'da karantinada olan Charles ile ilgili açıklama Açıklaması