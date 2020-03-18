Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

6 saat önce

Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'yle iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'yle iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde yapıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular koordinasyon ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenman öncesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

MKE Ankaragücü, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:36 Kaynak: AA

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