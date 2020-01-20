Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi

7 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı.

Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı.


Sözleşmeyi imzalayan İbradı, profesyonel takım ve altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu olacak.


Mehmet Büyükekşi, Sekreter, İbradı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:09 
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