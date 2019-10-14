Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi
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Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi

15 dakika önce

Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi, System.String[]

Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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