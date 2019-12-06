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Gaziantep FK'den Souleymane Diarra, PFDK'ye sevk edildi
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK'den Souleymane Diarra'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK'den Souleymane Diarra'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantep FK'nin Malili futbolcusunun, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un da Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.
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