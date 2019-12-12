Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'nın İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yaşadığı olayla ilgili gelişmeleri üzüntü içerisinde takip ettikleri belirtildi.

Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'nın İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yaşadığı olayla ilgili gelişmeleri üzüntü içerisinde takip ettikleri belirtildi.


Karşılaşmanın ardından ilk önce kırmızı-siyahlı taraftarların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayarak onları alkışlayan Sumudica'nın, daha sonra ise Konyasporlu taraftarları alkışlayarak onlara da saygısını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:


"Teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın, Konyasporlu taraftarları alkışlaması ve onlara olan saygısını gösteren hareketleri tribünden çekilen amatör video kayıtlarına da yansımıştır. Sumudica'nın bu davranışının üzerine, maçtan önce ve maç sırasında sürekli olarak, teknik direktörümüze sözlü saldırıda bulunan birkaç kendini bilmez taraftarın bitmeyen kini devam etmiş olup, teknik direktörümüze ve ailesine terbiye sınırını aşan sözlerde bulunulmuştur. Sumudica da bu hareketlerin ardından, birkaç taraftarın bitmeyen küfürlü saldırısı üzerine 'Böyle yaparsanız küme düşersiniz' şeklinde eliyle işarette bulunmuştur."


Maçın ardından Sumudica'nın, basın toplantısında kullandığı ilk cümlenin de "Konyaspor gibi bir camianın 13 puanda olması bana göre şaşırtıcı ve daha fazlasını hak ediyorlar." şeklinde olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Hocamız, bu sözleriyle rakibimize olan saygısını bir kez daha dile getirmiştir. Tüm bu gelişmelerin yaşanması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın yaşanılan olaylar sonrasında kamuoyunda yanlış lanse edilerek başlatılan karalama kampanyasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Gaziantep Futbol Kulübü olarak her zaman ve her platformda takımımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımız ile bütün halinde centilmenlik değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilmek adına azami gayreti göstermeye şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz."


İttifak Holding, Konyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:03 
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