Gaziantep FK'den TFF'nin kural hatası kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'den TFF'nin kural hatası kararına tepki Açıklaması - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'den TFF'nin kural hatası kararına tepki Açıklaması

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun Süper Lig'deki Gençlerbirliği ile yaptıkları maçta kural hatası olmadığına karar vermesine tepki gösterdi.

Gaziantep FK'den TFF'nin kural hatası kararına tepki Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun Süper Lig'deki Gençlerbirliği ile yaptıkları maçta kural hatası olmadığına karar vermesine tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 19. haftasında yaptıkları karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdukları hatırlatıldı.

Ancak yapılan değerlendirme neticesinde kural hatası olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde TFF yönetimince karar alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu üzücü kural hatasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk futbolunun bir an önce içinde bulunduğu bu üzücü durumdan çıkmasını ümit etmekteyiz. Kulüp olarak takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kuruluna başvuru yapacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:44 Kaynak: AA
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