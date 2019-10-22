Gaziantep FK düşüşte

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda kaybettiği puanlarla düşüşe geçti.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gaziantep temsilcisi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, bu serinin ardından düşüşe geçti.

Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a da 4-1 mağlup oldu.

Çıktığı son 3 maçta sahada 8 puan bırakan Gaziantep FK, 8. haftanın sonunda 11 puanda kaldı.

Ligin en çok gol yiyen takımı

Şu ana kadar 17 kez meşin yuvarlağı ağlarında gören Gaziantep FK, ligin en çok gol yiyen takımı haline geldi.

Gaziantep ekibi, 8 haftalık süreçte 13 kez gol sevinci yaşadı.

Kartlar havada uçuştu

Gaziantep FK oyuncuları, gördüğü kırmızı ve sarı kartlarla da hırçın bir görüntü sergiledi.

Geride kalan 8 maçta 19 sarı, 3 kez de kırmızı kart gören oyunculardan en çok "kızaran" da 2 kartla Kayode oldu.

Sumudica: "Toparlanacağız"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Kısa sürede yeniden puanlar toplayan bir takım haline gelmek istediklerini ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Taraftarımızdan özür diliyoruz. Ama herkes bilsin ki kısa zamanda toparlanacağız. Bunun için herkese söz veriyorum. İlk yarıyı 22-25 puan aralığında tamamlayacağız. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bu hafta kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sumudica, "Taraftarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. İyi günümüzde de kötü günümüzde de başarılı olabilmek için taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.