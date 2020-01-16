Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla son buldu.

İdmanı kulübün genel koordinatörü Gürkan Tural ile genel sekreteri Müslüm Özmen de takip etti.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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