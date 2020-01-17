Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, hız çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.

Antrenmana kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Haydar Yılmaz da katıldı.

Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu
Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 01:08:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]