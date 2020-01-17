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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır
6 saat önce
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, hız çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.
Antrenmana kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Haydar Yılmaz da katıldı.
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