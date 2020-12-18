Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Asbaşkan Müslüm Özmen'in de izlediği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.