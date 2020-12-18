Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

18.12.2020 19:01
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Asbaşkan Müslüm Özmen'in de izlediği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor


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