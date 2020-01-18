Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki HES Kablo Kayserispor maçına göre kadroda 7 değişikliğe gitti.

Ziraat Türkiye Kupası maçında hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep deplasmanında takımının başında yer aldı.

Kupa maçındaki ilk 11'den 7 değişikliğe giden Yanal, sezonun ilk yarısında lisansı olmadığı için formasından uzak kalan Mehmet Ekici'ye kadroda yer verdi.

Yeni transfer Simon Falette'nin henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep deplasmanı kadrosunda yer alamadığı Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses ise takımdan uzak kaldı. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Gaziantep FK maçı için Adil Rami ve Miha Zajc'a da kadroda yer vermedi.

Fenerbahçe'de 7 değişiklik

Son kupa maçının ilk 11'inde yer almayan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Emre Belezoğlu, Gustavo, Kruse, Vedat Muriç Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer bulurken, Harun Tekin, Zanka, Deniz Türüç, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç yedek soyundu.

Fenerbahçe'nin kadrosu: Altay Bayındır, Isla, Emre Belezoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Jailson, Muric

Gaziantep'te 2 değişiklik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da son lig maçı olan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre bazı değişiklikler yaptı.

Cezası nedeniyle formayı giyemeyen Güray Vural'ın yerine Raman Chibsah'a şans veren Rumen teknik adam, sakatlığı nedeniyle Malatya maçında görev alamayan Patrick Twumasi yedek soyunurken, Kenan Özer ilk 11'de yer buldu.

Gaziantep kadrosu: Günay Güvenç, Dijabodji, Toşca, Kenan Özer, Jefferson, Kayode, Morais, Chipsah, Oğuz Ceylan, Diarra, Kana Bıyık

Geçen sezon TFF 1. Lig'den şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e adını yazdıran Gaziantep FK, Fenerbahçe ile ilk maçını sezonun ilk maçında deplasmanda gerçekleştirmişti.

Bu maçla beraber Fenerbahçe ilk kez Gaziantep FK deplasmanına gelmiş oldu.

Sezonun ilk yarısındaki maç 5-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Stadyumdaki görüntü

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını izleyen protokol tribününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı.

Maça saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu.

Gaziantep FK taraftarları ise stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.