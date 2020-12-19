Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a karşı kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Altay Bayındır'ın yerine kalede Ahmet Oytun Özdoğan'ı oynattı.

Orta sahada ve hücumda Yeni Malatyaspor maçına göre değişikliğe gitmeyen Bulut, savunma hattında ise 3 değişiklik yaptı.

Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, beklerde de değişikliğe gitti.

Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi oynatan Erol Bulut, sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı.

Kalede Ahmet Oytun Özdoğan'a görev veren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo- Ozan Tufan ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a yer verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri uçta Cisse forma giydi.

Oytun ligde ilk kez

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu.

Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.

Fenerbahçe'de 5 sakat

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

Gaziantep FK'de bir değişiklik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı.

Junior Moras'in sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörüne de Fenerbahçe maçında kavuştu.

Ligin 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle iki maç ceza alan teknik direktör Marius Sumudica, sarı-lacivertli ekibe karşı oynanan mücadelede yedek kulübesindeki yerini aldı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısına Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir 11'iyle çıktı.