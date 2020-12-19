Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi - Son Dakika

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi

19.12.2020 21:49

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması Gaziantep FK yöneticilerinin stat önünde bekleyişi GAZİANTEP - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması

Gaziantep FK yöneticilerinin stat önünde bekleyişi GAZİANTEP - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Kalyon Stadyumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi - Son Dakika


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