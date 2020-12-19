Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi - Son Dakika

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi
19.12.2020 21:49
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması Gaziantep FK yöneticilerinin stat önünde bekleyişi GAZİANTEP - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması
Gaziantep FK yöneticilerinin stat önünde bekleyişi GAZİANTEP - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Kalyon Stadyumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son Dakika Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu