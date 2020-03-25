Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çekti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi

Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil

Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu