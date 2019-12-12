Gaziantep FK futbolcusu Tosca: "Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK futbolcusu Tosca: 'Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Gaziantep FK futbolcusu Tosca: "Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün savunma oyuncusu Alin Tosca, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasına 3 puan alarak, 20 puan hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK futbolcusu Tosca:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün savunma oyuncusu Alin Tosca, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasına 3 puan alarak, 20 puan hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Rumen futbolcu Tosca, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçında önemli bir puan aldıklarını ifade ederek, "Maçın sonuna doğru biz de iyi fırsatlar yakaladık. Bir puan dediğim gibi iyi ama şimdi önümüzde İstikbal Mobilya Kayserispor maçı var. Bu maçta umarım 3 puanla alırız." diye konuştu.

Kulübün 20 puan hedefini yakalamak için bu maçın bir fırsat olduğunu belirten Tosca, şunları kaydetti:

"Umarım iyi şanstır bu maç. Güzel futbolla 3 puanı alırız. Sıkı çalışıyoruz, rakiple ilgili hocamızdan bilgiler alıyoruz. Hedefimize az kaldı, 3 puan var. Bu hafta 3 puan alarak 20 puana ulaşmak istiyoruz. Rakibimiz alt sıralarda, ligde kalma mücadelesi veriyor ama henüz her şey bitmiş değil. Kayserispor için de önemli bir karşılaşma ama bizim için daha da önemli. Bu maçta taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz."

Tosca, bir soru üzerine, bireysel başarı yerine takım olarak galip gelmelerinin daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kayserispor, Gaziantep, Tosca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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