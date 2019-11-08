Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor

Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, ardından da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Devam eden haftalarda peş peşe Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 4-1 yenilerek düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, son iki haftadır da yükselen bir grafiğe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaştı.

Sakatlıklar sürüyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

2 oyuncu dönüyor

Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim 6-0'lık maç sonrasında Babel'in satışına onay verdi
Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]