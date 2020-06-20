Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 28. haftasında, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, saat 10.15'de gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla son buldu.

Son antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, öğle saatlerinde havayoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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