Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde taktik idman yapıldı.
Antrenmana tedavisi devam eden Kevin Mirallas'ın yanı sıra ağrıları bulunan Andre Felipe katılmadı.
(Ahmet Demir/İHA)
Kaynak: İHA
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