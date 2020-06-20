Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

İdmanın ardından Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, daha sonra maçın oynanacağı İstanbul 'a gitmek üzere Gaziantep Havalimanı 'na hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, sabah saatlerinde tesislerde toplanarak teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmana çıktı.

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