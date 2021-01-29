GAZİANTEP - Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika

GAZİANTEP - Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

29.01.2021 22:37
GAZİANTEP - Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını ve iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını ve iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusundaki sorularına ilişkin olarak, "Biz açıkça dürüstçe istediğimi ifade ettik. Herkesle görüşebilir bizi ilgilendirmiyor. Demin de söyledim Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun önceliği Galatasaray değilse buna sıcak bakmayız. Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz.

Yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

"Onyekuru ve Kerem oyunun şeklini değiştirdi"

Deneyimli teknik adam, maça sonradan giren ve 2 gol atarak takıma galibiyeti getiren Henry Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takıma tekrar transfer olması konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Önceden gelseydi maçlarda etkisi yüzde yüz olurdu. Transferi uzasa da doğru transfer olduğunu gördük. Onyekuru henüz hazır değil. 4-5 aydır oynamıyor buna rağmen hiç yabancılık çekmedi. Oyuna direk katkısını koydu. Her geçen gün fizik olarak istenilen seviyeye geliyor. Rakipler için tehlikeli olduğunu herkes kabullenmiş durumda. O ve Kerem oyunun şeklini değiştirdi. Onyekuru'yu kiralıyoruz bizde müthiş oynuyor, gönderiyoruz gittiği yerde oynamıyor. Gaziantep deplasmanı çok ciddi ve zor bir deplasman. Buradan 3 puanla dönmek bizim için sevindirici. Ligin ikinci yarısına yine Gaziantep galibiyetiyle, dışarda 3 puanla başlamak çok önemli. İyi bir galibiyet oldu."

Fatih Terim, transfer görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek "DeAndre Yedlin de bizim için önemli transfer demiştik. Görüşmeler sürüyor. İmzalaların atılmadığı bir transfer için bir şey diyemem ama istediğimi söylemiştim. İrfan'ı, Onyekuru'yu ve Muhammed'i (Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed) söylemiştik. Muhammed bizim yaklaşık 2 yıldır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncumuz. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, Fatih Terim, Gaziantep, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor


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