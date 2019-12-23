Gaziantep FK, Gaziantepspor'u geride bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Gaziantepspor'u geride bıraktı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Gaziantepspor'u geride bıraktı

6 saat önce

Süper Lig'de ligin ilk yarısının bitmesine bir hafta kala elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK, Gaziantepspor'u geride bıraktı, System.String[]

Süper Lig'de ligin ilk yarısının bitmesine bir hafta kala elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep FK oldu. Ligdeki ilk sezonunda şu ana kadar oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 23 puan toplayıp, 25 gol atan ve kalesinde 27 gol gören Gaziantep FK, bu istatistikleri ile 1979-1980 sezonunda ligde ilk kez mücadele eden Gaziantepspor'un ilk yarı grafiğini geride bıraktı. Gaziantepspor, o zamanki adı 1. Lig olan şimdinin Süper Lig'inde ilk kez mücadele ederken, söz konusu dönemde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 22 puan toplayabilmiş, 15 gol atıp kalesinde de 12 gol görüşmüştü.


Gaziantepspor, 1979 yılında ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e 1983 yılında küme düşerek veda etmiş ve 9 sezon sonra yani 1990-1991 sezonunda tekrar yükselmişti. Gaziantepspor, 1990-1991 sezonundaki ilk yarı maçlarında ise 15 maça çıkıp 7 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puanı hanesine yazdırmıştı. O sezonu takip eden 27 sezon boyunca aralıksız olarak ligde mücadele etmeye devam eden Gaziantepspor, Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda veda etmiş ve aldığı cezaların ardından Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşmüştü.


Gaziantepspor'un lige veda etmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olan adını önce Gazişehir Gaziantep, sonrasında ise Gaziantep FK olarak değiştiren kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'deki ilk sezonunda geride kalan 16 maçta elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:00 
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