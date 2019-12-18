Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor maçının ardından

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a elenmeleriyle ilgili, "Biz zaten ilk maçta sahadan 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmeştik." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın adeta antrenman havasında geçtiğini söyledi.

Rotasyon nedeniyle ligde çok fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdiğini anlatan Sumudica, "Elimizdeki kadroyla ancak bu kadar oldu. 2 gün sonra yeniden lig maçı var. Ona odaklanacağız. Takımımı tebrik ediyorum her şeye rağmen. Biz zaten ilk maçta, sahadan 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik." diye konuştu.

Ligde puanlar toplamaya odaklandıklarını belirten Sumudica, İstanbul'da yapılacak Kasımpaşa maçından iyi bir sonuç elde etmek istediklerini kaydetti.

Erdem: "Hayallerimizde vardı"

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem de ilk maçta kazanmanın avantajıyla Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Bu doğrultuda beraberlik veya galibiyetin kendilerine tur atlatacağını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Çok değerli bir takıma karşı oynadık. Tabi burada tur atlamak kolay değildi. Bunun için çok savaşmamız gerekiyordu. Futbolcularımla da bunu konuşmuştuk. Tam bir kontra takımı gibi oynadık. Bunu başardık. Kazandığımız için mutluyuz. Tatile mutlu çıkıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, ligde de kupada da görevlerini yaptılar. Gaziantep'e Süper Lig'de başarılar dilerim. Böyle bir sonuç hayallerimizde vardı. Gaziantep takımı bugün rotasyonla maça çıktı. Bunu değerlendirmek istiyorduk. Maçı çok istiyorduk. Takımımdaki oyuncular böyle maçları seviyorlar. Çıkıp oynayıp başardılar."