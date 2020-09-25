Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında - Son Dakika

Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında - Son Dakika Spor

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