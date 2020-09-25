Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Altay Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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