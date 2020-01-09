Gaziantep FK hazırlık maçında Menemenspor'u 3-1 yendi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.



İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK ile Ekol Göz Menemenspor, özel maçta karşı karşıya geldi.



Mardan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada Gaziantep FK, Güray Vural, Kenan Özer ve Raman Chibsah'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ekol Göz Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe kaydetti.



Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...



