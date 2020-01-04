Gaziantep FK ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlıyor - Son Dakika
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Gaziantep FK ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlıyor

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Gaziantep FK ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlıyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan kırmızı-siyahlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Gaziantep FK, 13 Ocak'a kadar Titanic Deluxe Golf Hotel'de çalışacak.

Kamptaki ilk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Ekol Göz Menemenspor ile oynayacak Gaziantep ekibi, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 12 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Macaristan temsilcisi Honved ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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