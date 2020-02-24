Gaziantep FK, ilk sezonundaki performansı ile dikkat çekiyor - Son Dakika

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligde şuana kadar topladığı 31 puan ve ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattında büyük bir heyecan yaşanırken, ligde ilk sezonunu geçiren ve orta sıralarda yer alan Gaziantep FK, ortaya koyduğu performansla futbolseverlerin beğenisini kazanıyor. Ligde şuana kadar oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK, topladığı 31 puanla haftayı 9. sırada kapattı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakip filelere 34 gol gönderirken kendi kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

TECRÜBELİ TAKIMLARI GERİDE BIRAKTI

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken, ligde yıllardır mücadele eden Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor gibi tecrübeli takımları da hem puan anlamında hem de mücadele anlamında geride bıraktı.

LİGE KÖTÜ BAŞLADI, İYİ DEVAM ETTİ

Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti giriş yapan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, 5. haftada ise Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. 6. haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada da deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Gaziantep FK, 12. Haftada deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 13. haftada sahasında Denizlispor'a 2-1 kaybetti. Gaziantep ekibi, 14. haftada Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra ise 15. haftada seyircisi önünde Kayserispor'u 3-0, bir sonraki haftada da deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

Ligin ikinci yarısına da kendi sahasındaki 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, 19. haftada karşılaştığı Gençlerbirliği'ne de 1-0 yenildi. Ligin 20. haftasında lider Sivasspor'u konuk eden Gaziantep ekibi, yeni transfer Maxim'in yıldızlaştığı maçta 5-1'lik sansasyonel bir galibiyete imza attı. Sonrasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Kırmızı-siyahlılar, 22. haftada kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Gaziantep ekibi, son maçında ise zorlu Göztepe deplasmanından 1-1'lik sonuçla bir puan kopardı.

KAYODE'DEN 8 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Ligde oynadığı maçlarda rakip filelere 34 gol gönderen Gaziantep ekibinin en golcü ismi ise 8 golle Kayode oldu. Gaziantep FK'nın diğer gollerini ise Twumasi (5), Güray Vural (4), Papy (4), Diarra (2), Muhammet Demir (2), Maxim (2), Kenan Özer (2), Sousa (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Oğuz Ceylan (1) ve Jefferson (1) kaydetti. Gaziantep temsilcisinin asist dağılımında ise 6 asistle Kayode zirvede yer alırken, Twumasi (4), Pawlowski (2), Kenan Özer (1), Güray Vural (1), Morais (1), Oğuz Ceylan (1) ve Papy asist katkısı veren diğer futbolcular oldu.

ZORLU FİKSTÜR GAZİANTEP'İ BEKLİYOR

Bu sonuçların ardından küme düşme hattından iyice uzaklaşan ve rahatlayan Gaziantep FK, ligin dibindeki Kayserispor ile Kasımpaşa'ya 15 puan, 16. sıradaki Ankaragücü'ne ise 11 puan fark atarken zorlu fikstüre daha avantajlı girmeyi de başardı. Ligde önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan Gaziantep FK, 25. haftada ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Gaziantep ekibi sonraki hafta ise zorlu Alanya deplasmanına çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, 27. haftada Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra 28. haftada Galatasaray maçı için İstanbul'a gidecek.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)