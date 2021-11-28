SPOR Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı iyi oynayarak kazanarak 3 puanı hak ettiklerini söylerken, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise mağlubiyeti yol kazası olarak değerlendirdi.

BULUT: HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi futbol oynayarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Geçen hafta oynadıkları Trabzon karşılaşmasındaki gibi istekli bir oyun sahaya yansıttıklarını belirten Erol Bulut, "Bugün iki takımın da taraftar açısından güzel futbol oynadığını düşünüyorum. Göze hoş gelen pozisyonlar vardı. Ben oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Trabzon maçında ortaya koyduğumuz performans bugünkü maça da yansıttık. İyi oynayarak ve pozisyonları değerlendirerek 3 puan aldık. Hak ettiğimiz 3 puan aldık. Yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

PALUT: BU BİR YOL KAZASI

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep deplasmanında kaybetmelerinin kendilerini paniğe sevk etmeyeceğini ifade ederek, "Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Topa hakim olduk ve oyunun kontrolünü sağladık. Ancak rakibimiz attığımız golün cevabını erken verdi. Gaziantep'in özellikle duran toplarda iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İkinci yarı maalesef birbirinin kopyası iki gol yedik. Golleri nasıl attıysak, yediğimiz golleri de takım olarak yiyoruz. Goller nedeniyle savunma bloğunu suçlamak doğru değil. Genel manada bakınca futbol olarak en azından bir puanı hak etmiştik. Ama futbolda bunlar var. Gaziantep ekibini kutluyorum. Biz de bunu bir yol kazası olarak değerlendirerek paniklemeyecek ve takım olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.