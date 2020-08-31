Bolu'da yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Afyonkarahisar'a geldiklerini anlatan kaptan Güvenç, "Biz Afyonkarahisar'a aniden geldik. Aslında kampımız Bolu'da planlanmıştı. Orada birkaç problemler yaşadığımız için apar topar Afyonkarahisar'a geldik. Burada otelimizden, sahalarımızdan, bize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bizim için önemli olan, sakatlıksız bir kamp dönemi geçirmek ve lige iyi hazırlanmak. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak - Son Dakika Spor