Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle Kayode'nin forma giymesinin beklenmediği takımda başka sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti

Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler