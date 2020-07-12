Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın yapılacak maç öncesinde Kayserispor Tesisleri'nde toplanarak son idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, çift kale maçla sona erdi. Bu idmanla Kayseri deplasmanının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, kampa girdi.

Kayserispor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika Spor
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23:53
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23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
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