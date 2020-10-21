Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
21.10.2020 20:24
Gaziantep Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.
(İHA)
Son Dakika Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı Gürcistan'da rehine krizi sürüyor! Yaşlı bir kadın serbest bırakıldı ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi