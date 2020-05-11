Gaziantep FK, korona virüs testinden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, korona virüs testinden geçti - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, korona virüs testinden geçti

24 dakika önce

Gaziantep Futbol Kulübü, ligde geride kalan haftaların önümüzdeki ay oynanacağının açıklanmasının ardından korona virüs testinden geçti.

Gaziantep FK, korona virüs testinden geçti, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, ligde geride kalan haftaların önümüzdeki ay oynanacağının açıklanmasının ardından korona virüs testinden geçti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin, 12 Haziran tarihinde başlayacağını açıklamasının ardından kulüpler testlerden geçip, antrenmanlara başlamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü de yarın başlamayı planladığı antrenmanlar öncesi bugün kulüp tesislerinde korona virüs testinden geçti.


Konu ile ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün futbolcuları, destek ekibi ve idari personellerimiz Covid-19 testinden geçti. Sağlık Bakanlığı'nca, tesislerimizde gerçekleştirilen Covid-19 testine karantinada bulunan futbolcu ve teknik heyetimiz dışında tüm isimler tabii tutuldu. Test sonuçlarının kısa bir süre içerisinde tarafımıza bildirilmesi beklenirken, takımımızın antrenman programı da test sonuçlarının ardından netlik kazanacaktır. Ayrıca Covid-19 test sonuçları kulübümüz tarafından sonuçların belli olmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Sumudica karantinadan sonra


Geçtiğimiz günlerde özel uçakla Gaziantep'e gelerek KYK Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ve yardımcıları ile futbolculardan Günay Güvenç, Diarra, Kana Bıyık ve Maxim ise karantina süreçleri bittikten sonra korona virüs testine tabi tutulacak.


Antrenmanlar sonuçlara göre başlayacak


Kırmızı-siyahlılarda yapılan test sonuçlarının kısa sürede belli olacağı ve sonuçların durumuna göre antrenmanların 12 Mayıs 2020 Salı günü başlayacağı belirtildi. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:15 Kaynak: İHA

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