Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz

7 saat önce

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan ve 11'inci sıraya yerleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca, pazar günü oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz, System.String[]

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan ve 11'inci sıraya yerleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca, pazar günü oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcu Alin Tosca mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda hedefledikleri puana ulaşmak için bu maçı kazanmak istediklerini ifade eden Tosca, "Geçen hafta oynadığımız Konyaspor maçı zor bir maç oldu. Rakibimiz fırsatlar da yakaladı. 1 puan bizim için iyi bir puan oldu. Önümüzde Kayserispor maçı var. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım güzel futbolla 3 puanı alırız. Yıllık hedefimize az kaldı. Umarım 20 puana ulaşırız. Rakibimiz küme düşme hattında, onlar için de önemli bir maç olacak ama bizim için çok önemli. Taraftarımız da yanımızda olursa bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Alin Tosca'nın açıklamaları


Kayserispor, Gaziantep, Tosca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
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