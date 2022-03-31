SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum - Son Dakika
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SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum

31.03.2022 12:50

SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorumKadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) - Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Papy Djilobodji, Spor Toto Süper Lig'te transfer olduğunu günden bu yana en çok gol atan savunma oyuncusu olması ile ilgili, 'Gol atmam mutluluk verici bir şey ve bu gidişle...

SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) - Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Papy Djilobodji, Spor Toto Süper Lig'te transfer olduğunu günden bu yana en çok gol atan savunma oyuncusu olması ile ilgili, 'Gol atmam mutluluk verici bir şey ve bu gidişle mevkiimi değiştirmem gerekecek. Forvet olarak futbola devam edebilirim' dedi.

Ligin 31'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu, pas ve dayanıklılık hareketleri ile çalışmalarına devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla ile son buldu.

'GOLE ODAKLI OYNUYORUM'

Papy Djilobodji, lig boyunca en çok gol atan savunma oyuncusu olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söylerken, 'Mutluluk verici bir şey ve bu gidişle mevkiimi değiştirmem gerekecek. Forvet olarak futbola devam edebilirim. Ama bundan dolayı sevinç duyuyorum. Sahaya çıktığımda golü çok düşünüyorum. Şans da yüzüme gülüyor gol oluyor. Umarım bu şekilde de devam eder' dedi.

'GALATASARAY'DAN EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK, KASIMPAŞA'YA HAZIRIZ'

Papy Djilobodji, Galatasaray maçından önce çok iyi oynayıp maalesef neticelendiremedikleri maçlar oluğunu belirterek, maçta takım olarak iyi performans sergilediklerini anlattı.

Kasımpaşa maçından 3 puan almayı istediklerini söyleyen Papy Djilobodji, şöyle dedi:

'İstediğimiz puanları ve galibiyetleri alamamıştık. Galatasaray karşısında emeğimizin karşılığını aldık diyebilirim. İyi bir futbol oynadık ve peşinden gelen iyi bir galibiyet elde ettik. Uzun zamandır maç kazanamıyorduk böylelikle şanssızlığımızı da kırdık. Artık sezon sonuna kadar iyi bir performans sergileyip keyif vermek istiyoruz izleyenlere. Sezon bitene kadar da maçları kazanmak istiyoruz. Kasımpaşa maçları bizim için bu zamana kadar iyi geçti. Oraya da yine kazanmak için gideceğiz. Umarım bu karşılaşmada deplasmanda da ikinci galibiyetimizi alırız.?

SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum
SPOR Djilobodji: Gole odaklı oynuyorum

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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