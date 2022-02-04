SPOR Gaziantep FK'lı Doğan Erdoğan: Sahamızın büyüsü var - Son Dakika

Gaziantep FK'lı Doğan Erdoğan: Sahamızın büyüsü var

Adem AKALAN- Namık Kemal KILINÇ- Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)- Gaziantep FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, sahalarının büyüsü olduğunu belirterek, "Biz de bu büyüyü iyi kullanıyoruz" dedi. Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçtan sonra şehirde kalan ve FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı değerlendiren Gaziantep FK, 17 günlük kampı tamamladı. Takımın genç orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, kampın son gününde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Doğan Erdoğan, Antalya'daki kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Takımın tam kapasiteye ulaşabilmesi, daha iyi olabilmesi için bu kamp önemliydi. Bunu iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"SİVASSPOR GALİBİYETİ BİZİ ÜST SIRALARA TAŞIR"

Doğan Erdoğan, lig maratonunda üst sıraları hedeflediklerini belirterek, "Bunun için yeterli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sivasspor maçı da bunun için büyük bir adım. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Kamp dönüşü içeride güzel bir galibiyet, bizi üst sıralara daha rahat taşır" diye konuştu.

"SAHAMIZIN BÜYÜSÜ VAR"

Ligde oynadıkları maçlarda sahalarında en çok puan kazanan 3 takımdan biri olmalarına rağmen dış sahada bu performansı gösteremediklerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Açıkçası biz fark hissetmiyoruz. İçeride ya da dışarıda kazanmak için çıkıyoruz ama sahamızın bir büyüsü var demek ki, biz de bu büyüyü iyi kullanıyoruz. Deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı kazanıp kötü gidişatı kırdık ama gerisini getiremedik. Yenilmemek de önemli deplasmanda, Türkiye'de deplasmanda oynamak zordur. Biz en azından deplasmanda kaybetmemeyi başarabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLACAK GİBİ"

Bu sene ligde Trabzonspor'un şampiyonluk şansının yüksek olduğunu kaydeden Erdoğan, kendilerininse ligi en üst sırada bitirme hedefleri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Trabzonspor takımı ve şehri bu şampiyonluğu zaten hak ediyor, uzun zamandır performanslarıyla, ki ben de oradayken şampiyonluğu son anda kaçırmıştık. Yazık olmuştu. Bu sene Trabzonspor şampiyon olacak gibi duruyor. Biz de Trabzonspor'un bu iyi sezonunda, iyi oyunumuzla en azından onların yakınında yer almak istiyoruz" dedi.

"MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"

Her Türk futbolcu gibi kendisininde A Milli Takım forması giyme hayali olduğunu belirten Erdoğan, "Milli takım havuzunda yer almak için önce oynamalı ve istatistik yapmalıyım. Bütün alt yaş kategorilerinde oynadım. A Milli'nin şu anki oyuncu havuzu, benim bölgemde hem yurt içinde hem yurt dışında çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her Türk oyuncunun hedefinde bu vardır. Elimden geldiğini yaptıkça beni görmelerinin şansı artacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şu anki performansının milli takıma yeterli olmadığını söylerken, daha fazla saha içinde kalması gerektiğini ve sahada daha fazla istatistik yapması gerektiğini dile getirdi.

"GAZİANTEP ŞEHRİ AVRUPA'YI HAK EDİYOR"

Ligde oynayacakları Sivasspor maçının ardından Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacaklarına değinen Doğan Erdoğan, hedeflerinin kupayı almak olduğunu söyledi. Erdoğan, Avrupa'ya gidişin en kısa yolunun kupa olduğuna dikkat çekerek, "Bizim hedefimiz kupada sonuna kadar gitmek, çünkü Avrupa'nın en kısa yolu orası. Gaziantep şehri Avrupa'yı hak eden bir şehir. Biz de bunu onlara vermek istiyoruz" dedi.

"HEDEFİM TEKRAR YURT DIŞINA GİTMEK"

Hedefinin tekrar yurt dışında forma giymek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gaziantep'te bulduğum süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. Hizmetimi bitirdikten sonra yine yurt dışına gitmek ve A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Ligde de hedefimiz en üst sıra neresiyse orayı zorlamak" dedi.

"TELEFONUMUN DUVAR KAĞIDINDA PİRLO VAR"

Oynadığı mevki olarak iki idolü olduğunu aktaran Doğan Erdoğan, "Biri İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Pirlo, diğeri de Zinedine Zidane, o tam benim mevkim değil ama Pirlo hasta olduğum oyuncu. Telefonumun duvar kağıdında bile o var" dedi.