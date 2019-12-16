Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık 'dalya' dedi - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi

6 saat önce

Gaziantep FK'nin Kamerunlu stoperi Jean-Armel Kana Bıyık, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık

Gaziantep FK'nin Kamerunlu stoperi Jean-Armel Kana Bıyık, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

3 Temmuz 1989'da Fransa'nın Metz şehrinde dünyaya gelen Kana Bıyık, 2007-2008 sezonunda Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre takımıyla sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım attı.

2010-2011 sezonunda aynı ülkenin 1. Lig ekiplerinden Rennes'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda da Toulouse'nin yolunu tuttu. Kana Bıyık, 2016-2017 sezonunda Türkiye'ye geldi ve İstiklal Mobilya Kayserispor'un formasını 3 sezon terletti.

Kayseri ekibiyle 3 sezonda ligde 85 maçta forma giyen ve 1 gol atan savunma oyuncusu, bu sezon öncesi Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.

Gaziantep temsilcisiyle 15 lig maçına çıkan ve 1 de gol atan Kana Bıyık, Süper Lig'de 100 karşılaşmada forma giyerek dalya dedi.

Futbol kariyerinde az takım değiştirerek istikrarlı bir görüntü veren Kana Bıyık, Türkiye Kupası'nda da 7 kez forma giydi.

Kana Bıyık: "Duygusal bir maçı geride bıraktım"

Kana Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni Türkiye'ye Kayserispor getirmişti. O yüzden kariyerimde farklı bir yeri var. Kayserispor karşısında 100. maça çıktım ve bu çok anlamlı oldu. Duygusal bir maçı geride bıraktım." diye konuştu.

Gaziantep FK ile güzel bir grafik yakaladıklarını anlatan Bıyık, "Türkiye'de mutluyum. Uzun yıllar burada mücadele etmek isterim. Her zaman mücadele gücümü artırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Google'dan Türkiye ile ilgili açıklama: Durumu çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz
Fenerbahçe Giuliano'yu mumla arıyor Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı

Son Dakika Haberleri
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor
17:38 Sporting Lizbon bu sezon ne yaptı? - Son Dakika Spor
17:38 "Antalyaspor-Eyüpspor" kupa rövanş maçının sahası değişti! - Son Dakika Spor
17:38 Adanaspor, Alanyaspor kupa rövanşına hazır! - Son Dakika Spor
17:38 Antalyaspor - Eyüpspor maçının stadı değişti! - Son Dakika Spor
17:10 Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı - Son Dakika Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:41:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]