Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık 'dalya' dedi - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi

6 saat önce

2010-2011 sezonunda aynı ülkenin 1. Lig ekiplerinden Rennes'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda da Toulouse'nin yolunu tuttu.

Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık

2010-2011 sezonunda aynı ülkenin 1. Lig ekiplerinden Rennes'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda da Toulouse'nin yolunu tuttu. Kana Bıyık, 2016-2017 sezonunda Türkiye'ye geldi ve İstiklal Mobilya Kayserispor'un formasını 3 sezon terletti.


Kayseri ekibiyle 3 sezonda ligde 85 maçta forma giyen ve 1 gol atan savunma oyuncusu, bu sezon öncesi Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.


Gaziantep temsilcisiyle 15 lig maçına çıkan ve 1 de gol atan Kana Bıyık, Süper Lig'de 100 karşılaşmada forma giyerek dalya dedi.


Futbol kariyerinde az takım değiştirerek istikrarlı bir görüntü veren Kana Bıyık, Türkiye Kupası'nda da 7 kez forma giydi.


Kana Bıyık: "Duygusal bir maçı geride bıraktım"


Kana Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni Türkiye'ye Kayserispor getirmişti. O yüzden kariyerimde farklı bir yeri var. Kayserispor karşısında 100. maça çıktım ve bu çok anlamlı oldu. Duygusal bir maçı geride bıraktım." diye konuştu.


Gaziantep FK ile güzel bir grafik yakaladıklarını anlatan Bıyık, "Türkiye'de mutluyum. Uzun yıllar burada mücadele etmek isterim. Her zaman mücadele gücümü artırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.


Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:22 
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