Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: "Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: 'Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız' - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: "Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız"

6 saat önce

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına görüşlerini aktaran Olkowski, sezonun geneli yerine maç maç planlama yapmayı doğru bulduğunu ifade etti.

Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski:

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına görüşlerini aktaran Olkowski, sezonun geneli yerine maç maç planlama yapmayı doğru bulduğunu ifade etti.


Takımının ligin ilk yarısında Ankara'da MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev aldığını ve o karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, şöyle konuştu:


"Belki Ankara'da ikinci şansım olacak. Ancak asıl önemli olan şey, bizim maçı kazanmamız. Bu takım 11 kişiden oluşmuyor. Daha fazlası da gerek. Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız. Bunun için elimizden geleni yapacağız."


Olkowski, şans verildiği sürece takımına katkı sağlamaya çalışacağını, Gençlerbirliği maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydetti.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:42 
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