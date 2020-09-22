Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: "İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz" - Son Dakika

Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: "İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz"

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Gaziantep FK'de savunma oyuncusu Pawel Olkowski, İzmir'e 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Gaziantep FK'de savunma oyuncusu Pawel Olkowski, İzmir'e 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Gaziantep FK, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerde sürdürdü.

Olkowski, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Geçen hafta sadece bir puan kazanabildiklerini ifade eden Olkowski, "Bunun için gerçekten üzgünüz. Son saniyelerde gelen golden dolayı 2 puanı kaybettik. Bundan dolayı morelimiz çok bozuk ama önümüzdeki maça hazırlanıyoruz, konsantre oluyoruz. Bu hafta umarım daha iyi sonuç alırız." diye konuştu.

Polonyalı futbolcu, deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasına iyi sonuç almak için gideceklerini ifade ederek, "İzmir'e en iyi sonuç almak için gidiyoruz. Bizim için de en iyi sonuç mutlak galibiyet. Galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz

Gaziantep, Futbolcu, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: 'İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz' - Son Dakika Spor

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ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: "İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz" - Son Dakika
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