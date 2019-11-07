Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'li futbolculardan organ bağışı
Son Dakika Spor Gaziantep FK'li futbolculardan organ bağışı

Gaziantep FK'li futbolculardan organ bağışı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün (Gaziantep FK) bazı oyuncuları, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bağış yaptı.

Gaziantep FK'li futbolculardan organ bağışı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün (Gaziantep FK) bazı oyuncuları, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bağış yaptı.

Gaziantep'te, kulübün aynı zamanda sağlık sponsoru olan özel bir hastaneye gelen yardımcı antrenör Erdal Güneş ile sporculardan takım kaptanı Günay Güvenç, Cibsah, Ulaş Zengin ve Oğuz Ceylan'a, öncelikle organ bağışıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Daha sonra form dolduran sporcular, kampanyaya katılıp organ bağışçısı oldu.

Takım kaptanı kaleci Günay Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine işaret etti.

Takım arkadaşlarıyla beraber kampanyaya destek olmak istediklerini ifade eden Günay, herkesi insanlık görevi olan organ bağışına katılmaya davet etti.

Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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