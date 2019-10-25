Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, lider Alanyaspor'u konuk ediyor! 3 sakat, 1 cezalı...
Son Dakika Spor Gaziantep FK, lider Alanyaspor'u konuk ediyor! 3 sakat, 1 cezalı...

Gaziantep FK, lider Alanyaspor'u konuk ediyor! 3 sakat, 1 cezalı...

41 dakika önce

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Gaziantep FK, lider Alanyaspor'u konuk ediyor! 3 sakat, 1 cezalı..., System.String[]

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.


Ligdeki son 2 karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yenilen 11 puanlı Gaziantep ekibi, 17 puana sahip lider Aytemiz Alanyaspor karşısında puan alıp kötü gidişe "dur" demek istiyor.


- Sakatlıklar can sıkıyor


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanya ekibine karşı oluşturacağı kadroda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.


Sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik'in kadroda yer alamayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında, golcü oyuncu Kayode ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.


Sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Morais'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.


Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu...


Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:49 
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