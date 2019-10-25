Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, lideri konuk ediyor
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Gaziantep FK, lideri konuk ediyor

37 dakika önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gaziantep FK, lideri konuk ediyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ligdeki son 2 karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yenilen 11 puanlı Gaziantep ekibi, 17 puana sahip lider Aytemiz Alanyaspor karşısında puan alıp kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Sakatlıklar can sıkıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanya ekibine karşı oluşturacağı kadroda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik'in kadroda yer alamayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında, golcü oyuncu Kayode ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

Sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Morais'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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